Calciomercato Inter, Mourinho in caso di addio di Conte | Contratto annuale

Dalla Spagna rivelano come Mourinho sarebbe pronto a tornare all’Inter in caso di addio di Conte: lo Special One tornerebbe a Milano

La stagione dell’Inter prosegue su un binario ad alta velocità, dove l’arrivo si avvicina sempre di più. Alla compagine di Antonio Conte mancano solamente cinque punti allo scudetto, sempre che il Milan le vinca tutte. Il ruolino di marcia del club meneghino nel girone di ritorno di Serie A è stato impressionante: tutte vittorie e due soli pareggi. Anche oggi contro l’Hellas Verona la forza del gruppo nerazzurro ha portato ad un nuovo successo: Matteo Darmian l’uomo copertina.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Sarri-Roma, nuovi contatti: Ramadani spinge, il club aspetta. Le ultime

L’esterno ex Manchester United è l’ennesimo capolavoro del tecnico salentino, capace di rendere centrale ed entusiasta anche chi non parte sempre titolare dal 1′. A fine stagione, però, Conte potrebbe lasciare l’Inter: le incognite sulla società, infatti, potrebbero influire pesantemente sulle scelte dell’ex tecnico di Chelsea e Juventus. Al suo posto, poi, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Conte dubbioso | E Mourinho è pronto a tornare

Nell’ultima settimana Antonio Conte è apparso dubbioso riguardo al futuro in nerazzurro. Un tentennamento, quello del tecnico salentino, che potrebbe costringere l’Inter a dover trovare un nuovo allenatore in estate. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, però, José Mourinho sarebbe molto entusiasta all’idea di tornare in nerazzurro. Il portoghese a Milano ha lasciato un ricordo straordinario, vincendo due scudetti e soprattutto il celebre ‘Triplete’. Anche l’avventura al Tottenham è stata al di sotto delle aspettative e si è conclusa con l’esonero dello ‘Special One’. Ora Mourinho avrebbe grande voglia di rivalsa.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Terremoto Inter e Juventus: le rivelazioni Biasin su Marotta e Agnelli

Il tecnico lusitano arriva da due esperienze negative come quelle sulla panchina degli ‘Spurs’ e del Manchester United. La prossima avventura, quindi, rischia di essere uno snodo fondamentale per la carriera di ‘Mou’. Oltre alla panchina del Portogallo, comunque gradita da Mourinho, l’Inter sarebbe considerata la meta ideale. Sempre secondo quanto rivelato dal portale iberico, infatti, il tecnico lusitano sarebbe disposto ad abbassare il suo ingaggio a 10 milioni di euro a stagione e per i nerazzurri firmerebbe anche un contratto annuale. Il rinnovo, in quel caso, si attiverebbe solamente in caso di vittoria di un trofeo. Oltre alla Juventus, con il futuro di Pirlo più in bilico che mai, anche l’Inter potrebbe vedere un cambio in panchina in estate.