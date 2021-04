Alla vigilia di Inter-Verona, Antonio Conte parla in conferenza stampa: seguila in diretta su Calciomercato.it

Ai nerazzurri, senza considerare eventuali stop delle inseguitrici, mancano 8 punti per arrivare allo scudetto. Domani, la gara contro l’Hellas Verona sarà la prima occasione per accorciare questa distanza dalla vittoria della Serie A. Oggi, alla vigilia del match, Antonio Conte parla in conferenza stampa: segui le dichiarazioni del tecnico dell’Inter in diretta su Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

VERONA – “Ho visto le ultime gare del Verona, non meritava i risultati negativi che ha ottenuto. È allenata da un grandissimo allenatore come Juric, che fa le fortune dei club perché migliora il valore di tutta la rosa e non posso fare altro che parlarne bene”

Mentalità vincente – “Per me non era la prima volta, a parte la retrocessione a Bari, il mio primo percorso alla Juventus è iniziato tutto da zero a livello di mentalità vincente. La fortuna è quella di trovare dei calciatori che diano la disponibilità e io ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi vogliosi di mettersi in discussione e di fare qualcosa di differente rispetto alle precedenti esperienze. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista e ora dobbiamo continuare per arrivare al traguardo, perché quando vinci poi il percorso ti rimane per sempre dentro”

“Io penso che in questo momento, per il percorso che si è fatto, c’è poco da dire ed i ragazzi lo sanno. Si è fatto un percorso straordinario, sopra ogni aspettativa e i ragazzi sanno benissimo che manca ancora un ultimo step. Lo sanno e stanno lavorando molto bene. Contro lo Spezia penso che meritassimo più di quello che abbiamo raccolto, mentre altre volte magari abbiamo raccolto più di quello che meritavamo. La squadra ha il focus giusto, è concentrata e determinata. Poi sabbiamo benissimo che domani sarà una gara difficile, perché il Verona è una squadra tosta e ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà”

Difficoltà esterne -“Alla fine è inutile andare a sottolineare alcune cose. Si sa benissimo che tipo di stagione stiamo affrontando e stiamo riportando l’Inter a vincere ed è qualcosa di straordinario. Il resto tutto sanno, abbiamo dato grande dimostrazione di serietà e professionalità. Ora manca l’ultimo step per coronare qualcosa di bello e impensabile due anni fa”

AVVERSARIE -“Noi abbiamo una fortuna, quella di non preoccuparci di chi ci sta dietro e di guardare esclusivamente a noi. Dobbiamo pensare solo di fare la nostra partita, guardando esclusivamente a noi stessi, questo è quello che ho detto alla squadra quando abbiamo superato il Milan”

Presidente – “Non mi interessa entrare nell’argomento e non ho piacere a rispondere.