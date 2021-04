Calciomercato Juventus, se salta Pirlo piace Simone Inzaghi della Lazio

La permanenza sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo appare subordinata alla conquista di un posto nella prossima Champions League

Non solo Superlega. Ad agitare le acque in casa Juventus c’è anche la situazione legata al futuro della guida tecnica. La permanenza di Andrea Pirlo, al netto delle smentite di rito del presidente Andrea Agnelli e del chief football officer Fabio Paratici, appare subordinata alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri occupano il terzo posto in classifica, in coabitazione con l’Atalanta, ma il Napoli di Gennaro Gattuso, quinto, è distante solo due punti. Senza l’approdo nella massima competizione europea per club, appare difficile pensare ad una sua conferma. E sono tanti i nomi che circolano per l’eventuale sostituzione: dal grande ex Massimiliano Allegri a Luciano Spalletti passando per il ‘sogno’ Zinedine Zidane e i teutonici Hans Dieter Flick e Joachim Loew. Ma c’è un altro tecnico che da diverso tempo viene accostato ai campioni d’Italia in carica.

Calciomercato Juventus, Paratici tiene d’occhio Simone Inzaghi

Stiamo parlando, ovviamente, di Simone Inzaghi. Il prolungamento contrattuale con la Lazio è dietro l’angolo, da diverso tempo, ma il Covid-19 ha fermato l’allenatore e la trattativa. Le parti sono davvero molto vicine, ma secondo ‘paolobargiggia.it’, la possibilità di un cambio alla Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola. Affinché ciò accada, è necessario che si incastrino diversi tasselli: in primis, la conferma di Fabio Paratici, in scadenza di contratto, grande estimatore di Inzaghi. E, in secondo luogo, dovrebbe saltare la firma con i biancocelesti sul fotofinish. Al momento, il portale dà il 60-70% di possibilità di fumata bianca per il prolungamento con la squadra capitolina. Ma attenzione alle sirene che arrivano da Torino…