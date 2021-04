Calciomercato Juventus, Agnelli si espone su Ronaldo e Pirlo | I dettagli

La Juventus è al centro del terremoto legato alla Superlega. Andrea Agnelli ha spiegato la sua posizione in una lingua intervista: piccola risposta anche su Cristiano Ronaldo e Pirlo

La Juventus non sta vivendo una stagione allineata alle sue aspettative. Eliminata prematuramente in Champions League per mano del Porto e incostante in campionato, senza Cristiano Ronaldo, i bianconeri hanno fatto registrare un brutto passo falso contro l’Atalanta, proprio in un big match che poteva essere essenziale per blindare il posizionamento tra i primi quattro posti in classifica.

Gli scenari di campo, però, nelle ultime ore sono tremendamente offuscati dal caos generato dalla creazione della Superlega. Il campionato d’elite pare sgretolarsi nelle ultime ore, ma Andrea Agnelli, uno dei suoi più accaniti promoter e sostenitori, continua a propugnare il suo successo e traccia la strada per proseguire. L’ha fatto, in particolare, ai microfoni di ‘Repubblica’, come vi abbiamo riportato negli ultimi minuti. Oltre al caldissimo fronte legato alla Superlega, il presidente della Juventus ha dato anche un paio di risposte legate al calciomercato. Oggetto di discussione in questo caso sono Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo. Scopriamo di cosa si tratta e le sue dichiarazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, anche il Milan verso la rinuncia | La posizione della Juventus

Calciomercato Juventus, Agnelli su Cristiano Ronaldo e Pirlo: nessun pentimento

La stagione della Juventus è al di sotto delle aspettative, dicevamo. E allora è immancabile la domanda da parte di ‘Repubblica’ circa il futuro di Ronaldo e Pirlo. In particolare, viene chiesto a Agnelli se sia mai pentito di aver acquistato il bomber portoghese. La risposta del presidente bianconero è piuttosto chiara: “Mai. Se tornassi indietro lo rifarei sempre“. Parole al miele, dunque, per CR7 che spesso negli ultimi mesi è finito al centro delle critiche, sicuramente non per le sue prestazioni realizzative, quanto per i costi dell’operazione e del suo ingaggio.

Subito dopo, Agnelli viene interrogato su Pirlo, che appunto grandi risultati non è riuscito a raggiungere in quest’annata, fino a ora: “E si è pentito di aver scelto Pirlo come allenatore? Neanche”. Il dado è tratto: tra Superlega e dinamiche di mercato, Agnelli è stato chiaro. Vedremo se le prospettive gli daranno ragione.