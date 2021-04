L’asse Juventus-Milan è decisamente caldo in queste settimane, con tanti nomi sul piatto e uno sprint potenziale con l’arrivo di Raiola

Mino Raiola è in Italia e sta continuando i suoi viaggi di mercato tra Spagna, Inghilterra e ora il Belpaese. Nei giorni scorsi il superagente è stato a Torino e in queste ore era atteso anche a Milano. All’ordine del giorno il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri, ma i nomi potenzialmente sul piatto sono tantissimi. Da de Ligt a Pogba, Haaland, Kean ma soprattutto Donnarumma, Romagnoli e Bernardeschi. Un asse caldissimo quindi tra Juventus e Milan che può portare a tanti affari, senza contare anche Hakan Calhanoglu: non è assistito da Raiola, ma per il turco vi abbiamo parlato dei contatti con i bianconeri.

Momblano: “La manovra della Juventus per Donnarumma stoppa lo scambio Romagnoli-Bernardeschi”

La pista calda è sicuramente quella relativa a Gigio Donnarumma, il cui rinnovo resta sempre in bilico e da più parti si continua a parlare di una Juve più che alla finestra. Secondo il giornalista Luca Momblano, però, più avanti è lo scambio tra Alessio Romagnoli e Federico Bernardeschi: “È già impostato, con l’ok di massima dato a Raiola – ha detto nel corso della diretta su Twitch di ‘Juventibus’ -. La manovra di disturbo dei bianconeri per Donnarumma, però, ha fatto sì che il Milan stoppasse tutto. I rossoneri infatti non hanno intenzione di permettere una plusvalenza alla Juventus, che poi la utilizzerebbe proprio per prendere Donnarumma”. Il futuro del portiere classe ’99 continua a condizionare in maniera pesantissima il calciomercato suo ma anche di quello di altri calciatori e di altre società.