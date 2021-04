Si parla ancora del blitz di Mino Raiola a Torino, dove ha incontrato la Juventus. Tanti i nomi sul tavolo: da Donnarumma, passando per Kean e Romagnoli

Come raccontato nella serata di ieri, Mino Raiola è stato a Torino, incontrando la dirigenza della Juventus. Sul tavolo della discussione tra le parti sono chiaramente finiti i nomi degli assisti del famoso agente.

In mattinata è tornata prepotentemente di moda l’idea Juventus per Gigio Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan. I bianconeri sono vigili ma dovrebbero prima privarsi di Szczesny. Tanti i possibili discorsi fatti tra le parti.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista, Massimiliano Nerozzi a ‘Tutti Convocati’: “La versione della Juve è che Raiola sia venuto a trovare De Ligt per il quale c’è una clausola dal 2022 per cui potrebbe andar via per 150 milioni di euro. Non mi risulta si sia parlato di Kean. C’è il nome di Romagnoli che non prenderebbe la Juve, a meno di non inserirlo in uno scambio. Locatelli piace”

Tornando sulla possibilità di vedere Donnarumma alla Juventus ammette: “Difficile ma non fantascienza – prosegue Nerozzi – Una mossa ce la vedo più dalla parte di Raiola che della Juve. E’ una possibilità perché Szczesny ha un discreto mercato in Premier League”