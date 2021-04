Dal piccolo ‘giallo’ sulla maglia, poi spiegato, fino al nervosismo degli ultimi tempi: futuro incerto e due strade per Cristiano Ronaldo

La Juventus ha collezionato un’altra vittoria nell’ultimo turno di Serie A battendo per 3-1 il Genoa, ed alimentando le ambizioni Champions della squadra di Pirlo. Una partita che non ha visto andare a segno Cristiano Ronaldo, finito comunque sotto i riflettori per altre motivazioni. Il fenomeno portoghese è apparso infatti molto nervoso per non essere andato in gol, con tanto di ‘giallo’ al termine del match relativo ad un lancio di maglia poi rivelatosi diretto ad un raccattapalle, che voleva solamente portare a casa il prezioso cimelio del cinque volte pallone d’oro. Al netto di tutto però con un solo anno di contratto e una situazione che appare tutt’altro che serena, i dubbi sul futuro di CR7 continuano ad aleggiare con due strade possibili: permanenza o addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Tra sogni e realtà: eredi da Kane a Icardi

Nelle ultime settimane, soprattutto dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Porto, si è iniziato a parlare con insistenza sistematica di un futuro lontano da Torino per Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid, come è noto, punta sempre agli obiettivi massimi, in particolare in Europa suo principale terreno di caccia. Per farlo però il portoghese ha bisogno di un contesto all’altezza dei massimi livelli, che evidentemente non è riuscito a riscontrare a pieno soprattutto nell’ultima annata a Torino con Pirlo in panchina ed una rosa apparsa incompleta in determinati reparti.

Ronaldo infatti a 36 anni ha ancora ambizioni di provare a vincere, e competere per tutti i traguardi possibili, ed una stagione che al momento vede solo un successo in Supercoppa italiana non sembra soddisfarlo abbastanza. Intanto Jorge Mendes starebbe sondando l’addio del fenomeno portoghese da più di un anno, come evidenziato stamane da ‘Repubblica’, ma con scarsi risultati. Nel tempo si è vociferato dei possibili ritorni a Manchester e soprattutto al Real Madrid, dove però per ora Florentino Perez non sembra essersi fatto ammaliare dalle sirene di un eventuale rientro alla base. Piuttosto i ‘blancos’ punterebbero forte su Mbappe e Haaland, il nuovo che avanza e che piace a tutte le big. Proprio in caso di addio del numero 7 francese potrebbe eventualmente prendere piede l’ipotesi PSG per lo stesso Ronaldo, qualora Messi dovesse rimanere al Barcellona. Al momento fantamercato per CR7 che fatica a trovare realmente una squadra che possa permettersi anche il suo alto ingaggio, ostacolo principale. In caso di divorzio anticipato però i bianconeri dovrebbero andare a caccia di un sostituto: dal sogno Haaland che però è indirizzato tra Premier e Liga, passando per la suggestione Harry Kane, mentre appare più plausibile un nuovo tentativo per Mauro Icardi, l’ex interista spesso e volentieri accostato ad un rientro in Italia. L’argentino infatti è reduce da un’annata complessa, chiuso a tratti anche da Kean, altro ex juventino che fa gola alla ‘Vecchia Signora’. Suggestiva e intrigante infine l’ipotesi di un ritorno di fiamma per Joao Felix, erede designato peraltro di Ronaldo in nazionale.

Calciomercato, partenza difficile: la Juventus con Ronaldo

Se da un lato potrebbero esserci ambizioni e volontà di Ronaldo di lasciare Torino per provare a puntare nuovamente alla Champions, dall’altra bisogna fare però i conti con la realtà di un contratto pesantissimo che implica notevoli problematiche di natura economica. L’ingaggio di CR7 è molto elevato, così come l’età che avanza galoppante sulla carta d’identità, in relazione soprattutto all’alto kilometraggio del portoghese nel calcio che conta.

L’altro versante della medaglia vede inoltre l’enorme giro d’affari che coinvolge l’intera ‘azienda’ Cristiano Ronaldo, che in Italia è anche beneficiario di alcune agevolazioni fiscali. Non potrà essere naturalmente l’unico motivo per continuare ad onorare fino alla fine il proprio accordo con la Juventus, che scade nel 2022. L’ambizione di vincere infatti resta e i bianconeri si ritroverebbero comunque tra le mani un fenomeno assoluto da 32 reti in 37 presenze stagionali che farebbe certamente comodo a Pirlo. In questo caso l’occhio attento del mercato dovrebbe spingersi sul centrocampo, per migliorare un reparto in sofferenza aggiungendo qualità ed esperienza, e rimuovendo calciatori che al contrario hanno deluso ed influiscono pesantemente a bilancio. Infine andranno sciolti i nodi relativi a Dybala e Morata, entrambi in dubbio tra mancato rinnovo ed un riscatto da conquistare.