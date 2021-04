Calciomercato Juventus, Ronaldo e lo scenario per l'addio | Vuole garanzie

La Juventus deve fare i conti con le ipotesi legate al futuro di Cristiano Ronaldo. Dall’ira sul campo ieri contro il Genoa alle prospettive per il futuro: i possibili scenari

La Juventus vuole trovare continuità in questo finale di stagione, al netto di una stagione che sta riservando poche gioie per i bianconeri. Ieri la partita contro il Genoa è stata ben condotta dagli uomini di Andrea Pirlo e ha portato tre punti importanti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Kulusevski è tornato tra i marcatori, bene Morata e McKennie, eppure c’è una nota stonata anche nel bel 3-1 che ha caratterizzato il pomeriggio della Vecchia Signora: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese, infatti, non è riuscito ad andare in gol, nonostante i diversi tentativi e l’errore in occasione della rete di Morata. A fine partita, come vi abbiamo raccontato nei dettagli nella giornata di ieri, il portoghese si è reso protagonista di un brutto episodio, lanciando con nervosismo la maglia verso un raccattapalle. Un episodio che, come confermato da Pirlo, non porterà multe o conseguenze ma che lascia trasparire un certo malessere all’interno del portoghese: e le ipotesi sul suo futuro impazzano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e il suo pensiero sul futuro: addio in un caso

Un’ira, dunque, legata alla fame che ha contraddistinto tutta la sua carriera: voleva fare gol. Eppure, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, alla base dell’episodio ci sarebbe una questione più profonda e sottile. Ronaldo non riterrebbe la Juventus attuale alla sua altezza e avrebbe già chiesto garanzie sul futuro. Resterà se verranno fatti degli acquisti importanti per rinforzare la rosa. Al momento, però, il club non può garantirgli che vengano conclusi.

Proprio per questo, non è da escludere un colpo di scena che vedrebbe CR7 lasciare la Vecchia Signora già la prossima estate, nonostante il contratto scada a giugno 2022. La condizione essenziale è che trovi un club disposto ad accontentarlo sotto il profilo economico, garantendogli i suoi 30 milioni l’anno, e che soddisfi al meglio le sue ambizioni sul campo.