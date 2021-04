Le parole in conferenza stampa di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo il successo contro il Genoa all’Allianz Stadium

La Juventus regola per 3-1 il Genoa nel match dell’Allianz Stadium. L’analisi in conferenza stampa di Andrea Pirlo, che commenta in primis il gesto di Cristiano Ronaldo a fine partita: “La maglia a terra? Era solo arrabbiato perché non era riuscito a fare gol. Per un campione del suo calibro è normale, vuole sempre migliorarsi. Non credo proprio che sarà multato dalla società o dall’allenatore. La partita era finita, ci sta un po’ di nervosismo. Capita a tutti i giocatori, non solo a Ronaldo”.

Pirlo poi risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla sostituzione di Cuadrado e le difficoltà riscontrate ad inizio secondo tempo: “Cuadrado era già ammonito, non volevo rischiare che prendesse il secondo giallo. Per questo ho preferito tenerlo fuori, piuttosto che restare in dieci uomini. Nel secondo tempo pensavamo di aver sistemato la partita, evidentemente sbagliando nell’atteggiamento. Siamo stati lenti e ci siamo abbassati troppo: quando succede questo, poi rischi di prendere gol com’è successo con Scamacca”.