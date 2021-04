Calciomercato Juventus, Ronaldo e Dybala in dubbio: interessa Griezmann

In attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, spuntano nuove indiscrezioni sull’attacco della Juventus del futuro

Le ultime polemiche attorno a Cristiano Ronaldo, col ‘caso maglietta’ al termine della partita contro il Genoa di domenica scorsa, hanno di nuovo portato al centro dell’attenzione il futuro del portoghese. L’ex Real Madrid è in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno 2022, ma non è escluso un addio anticipato al club presieduto da Andrea Agnelli, come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. E in casa bianconera c’è anche la grana Paulo Dybala da risolvere: l’argentino, come ‘CR7’, andrà in scadenza di contratto tra quindici mesi e la trattativa per il prolungamento vive una fase, ormai lunga, di stand by. La Juve ha presentato una prima proposta all’entourage del 27enne di Laguna Larga, rispedita al mittente, mentre le parole del vicepresidente, Pavel Nedved, e del chief football officer, Fabio Paratici, hanno avuto l’effetto di scatenare le voci su un possibile addio de ‘La Joya’ alla fine della stagione in corso. Senza escludere una permanenza da separato in casa fino al giugno dell’anno prossimo per poi lasciare la società torinese a parametro zero. In questo scenario, si innestano le indiscrezioni su un possibile nuovo attaccante per la Juventus.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Griezmann con lo ‘sconto’

Già accostato alla Juventus nel passato, Antoine Griezmann non vive un periodo particolarmente felice al Barcellona. E, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe lasciare i catalani e la Spagna. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, sia i bianconeri che il Liverpool si sarebbero messi sulle tracce di ‘Grizou’, unitamente al Paris Saint-Germain. Approdato alla corte di Leo Messi nell’estate del 2019, col pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro all’Atletico Madrid, il 30enne bomber francese non è riuscito ad imporsi in blaugrana e potrebbe ripartire da un altro club per ritrovare lo smalto dei bei tempi. Il suo valore di mercato, sostiene la citata fonte, è sceso a quota 60 milioni, mentre il Barça sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative per non meno di 80 milioni. La recente operazione Arthur–Pjanic ha certificato ulteriormente gli ottimi rapporti tra i dirigenti spagnoli e quelli bianconeri: chissà che non possano tornare a parlare di affari nelle prossime settimane, con Griezmann al centro dei discorsi.