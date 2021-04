Calciomercato Juventus, arriva la frecciata da Barcellona sullo scambio Arthur-Pjanic: il commento durissimo sull’operazione

Il prossimo mercato, come le sessioni precedenti, vivrà inevitabilmente sugli scambi. Nella fase di emergenza economica per i club determinata dal coronavirus, si tratta dell’alternativa principale per riuscire a rinforzare le rose e contemporaneamente mettere a posto i bilanci. Una strategia che sarà seguita anche dalla Juventus, con Paratici al lavoro su vari fronti. A proposito di scambi, arriva una frecciata da Barcellona sull’operazione Arthur-Pjanic, definita, dal punto di vista dei blaugrana, come ‘una delle maggiori aberrazioni mai viste nel calcio’.

Calciomercato Juventus, da Barcellona: “Arthur-Pjanic operazione assurda”

La definizione è di Andrè Cury, ex responsabile del Barcellona sul mercato sudamericano dal 2010 al 2020. Ai microfoni di ‘Sport’, ha spiegato: “E’ stato un grave errore, qualcosa di assurdo. Arthur è un giocatore di 23 anni che guadagnava due milioni a stagione, Pjanic ne ha 31 e ne guadagnava sei. Al Barcellona, Arthur non ha espresso il suo potenziale venendo da due infortuni piuttosto seri. Vita notturna? Non era così disastrosa come si diceva. Il primo anno magari era un po’ disorientato, ma poi le cose erano cambiate. Era giovane, voleva conoscere la città. Dopo la famosa festa con Neymar aveva parlato con il club. Stava crescendo e sarebbe diventato un giocatore importantissimo per la squadra”. Una bocciatura in piena regola soprattutto per il bosniaco, che di fatto non ha quasi mai trovato spazio con Koeman.