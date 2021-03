Calciomercato, Lautaro Martinez-Barcellona | La richiesta dell'Inter

Nuove indiscrezioni dalla Spagna di un Barcellona nuovamente interessato a Lautaro Martinez: ecco l’eventuale richiesta dell’Inter

Si preannuncia un’altra estate piuttosto infuocata soprattutto sul fronte attaccanti. Aguero potrebbe infatti essere solo il primo big a cambiare squadra nel calciomercato estivo: da Cristiano Ronaldo e Dybala a Ibrahimovic e Depay, sono già diversi i centravanti in bilico e destinati ad infiammare la sessione estiva. Tra questi, potrebbe inoltre rientrare anche Lautaro Martinez, già seguito dal Barcellona nelle scorse finestre di mercato. Dalla Spagna, infatti, precisamente secondo ‘RAC1′, sono arrivate nuove indiscrezioni riguardo ad un ritorno di fiamma da parte del club blaugrana per l’attaccante dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Della Valle: “Juventus avanti per Aguero”

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Lautaro Martinez

Il ‘Toro’ è in scadenza di contratto nel 2023 e nell’ultima sessione di calciomercato, attraverso il suo entourage, ha incontrato più volte la dirigenza nerazzurra per discutere del rinnovo. Le sirene del Barça, infatti, erano più lontane e la volontà reciproca resta quella di prolungare il contratto. Tuttavia, gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna hanno alimentato nuove voci ed indiscrezioni. Come riferito dal giornalista spagnolo Francesc Aguilar, l’Inter sarebbe anche disposta a cedere Lautaro Martinez ma solo di fronte ad un’offerta di almeno 80-85 milioni di euro, che è ritenuta la base minima per intavolare una trattativa.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, offerte da Inter e Lazio per Maksimovic: i dettagli

Nonostante interessi molto al club catalano, prosegue Aguilar, Lautaro non è però il nove che il Barcellona sta cercando e di cui ha bisogno. Il centravanti argentino potrebbe dunque non rappresentare la priorità del neo presidente Laporta nel prossimo calciomercato estivo. Come noto, oltre che alle prese con il rinnovo di Messi, i blaugrana sono in prima fila anche per Depay e Aguero, entrambi in scadenza a giugno. Staremo a vedere.