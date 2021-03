Calciomercato Juventus, Dybala in uscita | Sondati Barcellona e PSG

I continui problemi fisici di Dybala lo hanno reso prescindibile per la Juventus: sondati PSG e Barcellona per un possibile maxi affare

Il sogno europeo è già svanito per i bianconeri, che restano ancora in corsa per il campionato e per la Coppa Italia. Per riuscire ad agguantare lo storico traguardo del decimo scudetto di fila, però, servirebbe un’autentica impresa: riuscire a prendere l’Inter di Antonio Conte in questo finale di stagione appare alquanto complicato. Mentre si iniziano a tirare le prime somme sull’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, Paulo Dybala non è ancora tornato in campo. La ‘Joya’ quest’anno non è stato praticamente mai a disposizione del tecnico bresciano, che all’appello si è sempre sentito rispondere ‘assente’ dal suo numero ’10’.

L’assenza di Dybala è dovuta a continui problemi fisici, che ne hanno caratterizzato la stagione in maniera netta e insindacabile. Negli ultimi mesi, come raccontato da Calciomercato.it, l’argentino è alle prese con un problema al ginocchio di difficile risoluzione. In tutto questo, c’è anche la questione rinnovo da discutere con il club bianconero: il contratto della ‘Joya’ andrà in scadenza nel giugno del 2022. La permanenza a Torino dell’argentino, però, continua ad essere un punto interrogativo grosso come l’assenza di Dybala in questa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’addio | Tentativo con Barcellona e PSG

A furia di stare senza Dybala, la Juventus potrebbe pensare ad un futuro senza il proprio numero ’10’. Questo è quanto emerge dalle pagine del ‘Corriere dello Sport’, dove viene rivelato di un primo sondaggio dei bianconeri per capire le disponibilità di Barcellona e PSG riguardo all’argentino. In entrambi i casi, considerando la situazione economica negativa che attanaglia anche il mondo del calcio, ci sarebbero gli estremi per intavolare uno scambio fra stelle. In blaugrana, in attesa di comprendere il futuro di Lionel Messi, ci sarebbe Antoine Griezmann come possibilità. L’attaccante francese non ha avuto l’impatto sperato con la galassia blaugrana, ma rimane un profilo molto gradito a Torino.

Per quanto riguarda il club parigino, invece, si tratterebbe di un nome mai uscito completamente dall’orbita bianconera: Mauro Icardi. L’interesse della Juventus per l’ex numero ‘9’ dell’Inter ha una storia lunga alle sue spalle ed il suo approdo sotto la ‘Mole’ potrebbe ritornare d’attualità nella prossima estate. Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, continua a tenere banco la questione CR7 a Torino. In caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus si troverebbe ad avere uno spazio salariale moltiplicato e anche l’innesto di una grande giocatore come Icardi o Griezmann sarebbe possibile. In tutto questo, poi, i bianconeri sperano di ritrovare presto Dybala in campo: c’è una stagione da portare a termine nel migliore dei modi.