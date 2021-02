Calciomercato Roma, occhi su Musso: possibile scambio | C'è anche l'Inter

La Roma potrebbe presto tentare l’accelerazione sul calciomercato per un profilo interessante che milita in Serie A, seguito con grande attenzione anche dall’Inter. Ecco le ultime novità

La Roma sembra aver messo alle spalle il periodo buio e gli screzi nello spogliatoio. I giallorossi, dopo alcune vittorie decisamente convincenti, si preparano a un finale di stagione che sarà veramente caldo sul campo, tra il percorso in Europa League da portare avanti al meglio e una Serie A in cui i giallorossi si stanno imponendo tra le principali protagoniste, a suon di gol e buone prestazioni.

I capitolini, però, devono anche programmare il futuro sul calciomercato e in tal senso una delle operazioni più interessanti per i capitolini potrebbe essere effettuata tra i pali. Dopo l’alternanza tra Pau Lopez e Mirante, la volontà è quella di regalare un profilo di grande affidabilità a Fonseca. Il primo nome è quello di Juan Musso, che proprio nelle ultime ore ha parlato del suo futuro. L’estremo difensore sembra pronto a passare in una big dopo le ottime stagioni a Udine: ecco le ultime novità.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Musso: occhio allo scambio. Due alternative

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto sarebbe assolutamente pazzo di Musso e avrebbe già intrattenuto i primi colloqui con l’entourage del calciatore. Nessuna trattativa ancora con l’Udinese che aspetta una richiesta e valuta il suo gioiello intorno ai 20 milioni di euro. La Roma potrebbe tentare la via dello scambio: Carles Perez e Amadou Diawara potrebbero essere inseriti nella trattativa, nonostante il loro ingaggio attualmente sia alto per le casse dei bianconeri.

Anche l’Inter resta alla finestra per Musso. Il portiere non sembra avere preferenze tra i nerazzurri e i giallorossi, ma vuole giocare la Champions League e conquistare fin da subito un posto da titolare. In attesa di capire margini e condizioni per un possibile affondo, la Roma deve anche valutare le gerarchie in porta. Occhio all’addio di Antonio Mirante e ad eventuali offerte per Pau Lopez; la dirigenza spera anche che Olsen venga riscattato dall’Everton. Musso, quindi, è attualmente in pole per i giallorossi, ma occhio anche alle alternative. Come vi abbiamo già riportato nelle scorse settimane, piace Silvestri, ma nel mirino c’è anche Gollini.