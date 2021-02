Inter e Roma, Musso sul proprio futuro: le parole dell’estremo difensore argentino dell’Udinese

“Vorrei giocare per un club che gioca in Champions League e che lotta per un titolo. Sono sicuro che farò questo salto”. Parole di Juan Musso. L’estremo difensore dell’Udinese, intervistato dal quotidiano argentino ‘Olé’, ha parlato di nazionale, ma soprattutto del proprio futuro, in particolare dell’interesse che Inter e Roma hanno manifestato, più volte, nei suoi confronti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo francese: Sensi sul piatto!

Calciomercato Inter e Roma, Musso vuole la Champions

“Se l’interesse di Inter e Roma che non si è concretizzato mi ha reso frustrato? No, tutt’altro. Anzi, questo interesse mi ha motivato e mi ha fatto piacere. Significa che sto facendo bene se due club così importanti si sono interessati. So che Handanovic ha il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e quell’investimento si poteva fare in un altro momento. Ho saputo anche dell’interesse della Roma. Tutto questo ha influito in maniera positiva” ha affermato Musso.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Cucchi: “L’Inter ha colto un’occasione d’oro. Morata in difficoltà”

L’argentino non ha nascosto il proprio sogno: “Aspiro a giocare in un club che giochi in Champions League e che lotti per vincere un titolo. E’ ciò che voglio e so che tutto questo si avvererà. Bisogna attendere il momento giusto. Sto imparando tanto in Serie A, mi sento valorizzato in questo campionato, sto avendo molta continuità nelle mie prestazioni. Sono cresciuto molto rispetto al mio primo anno da professionista al Racing, che mi ha aiutato tanto a capire che portiere volessi diventare”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Capuano: “La Juventus ha un problema. È inferiore all’Inter”

Il portiere dell’Udinese si dice fiducioso sull’approdo in un club da Champions: “Vincere la Champions è il mio sogno. Sono convinto che prima o poi giocherò in un club che lotta per i vertici. Un giocatore deve porsi obiettivi e questo è il mio. Un po’ come era la nazionale. Questo però non mi mette fretta o ansia. Le cose, molto spesso, accadono quando uno meno se lo aspetta”. Poi proprio sulla nazionale argentina: “E’ un sogno che ho sin da bambino. Vincere la Champions e il Mondiale è il mio grande sogno. La Copa America? Sento di avere possibilità”.