Nabil Fekir potrebbe lasciare il Betis al termine della stagione. Tra le tante squadre interessate al centrocampista c’è anche l’Inter. Attenzione, però, anche al Napoli

L‘Inter guarda in Spagna per rafforzare il centrocampo. I nerazzurri hanno voglia di migliorare la qualità della mediana, in vista della prossima stagione, e hanno messo nel mirino Nabil Fekir del Betis. Il classe 1993 francese è uno dei pilastri della squadra andalusa ma in caso di offerta importante potrebbe dire addio.

L’Inter sarebbe una delle squadre sulle tracce di Fekir. Come riporta ‘interlive.it’, i nerazzurri parrebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, in sostanza uno scambio alla pari sui 35 milioni di euro con annessa plusvalenza. Il centrocampista italiano, per via dei tanti infortuni, è scivolato in fondo alle gerarchie di Antonio Conte e un suo sacrificio non si può escludere. L’ex Sassuolo ha collezionato in stagione solamente 329 minuti, davvero troppo poco per un calciatore su cui i nerazzurri avevano deciso di puntare con forza. Sensi potrebbe dunque cambiare aria, al termine della stagione, a prescindere dell’affare Fekir.

Calciomercato Inter, colpo Fekir: concorrenza importante!

Portare a Milano il talento francese, ex Lione, non sarà infatti facile. La concorrenza – come si legge sul portale – è davvero importante. Il futuro di Fekir potrebbe essere ancora in Spagna: tra i club interessati ci sarebbe, infatti, anche il Real Madrid, che deve fare i conti con il possibile addio di Isco. Il centrocampista non è più una prima scelta di Zidane e Milan e Juventus sono tra i club che stanno monitorando la situazione del talento spagnolo, al pari del Siviglia di Monchi, che non pare intenzionato a fermarsi all’acquisto del ‘Papu’ Gomez. Molto chiaramente dipenderà dalla permanenza o meno del tecnico francese.

Su Fekir, poi, attenzione anche al Napoli. A prescindere dalla conferma di Gattuso, infatti, il francese è un profilo che stuzzica particolarmente il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L’ultima strada per l’ex Lione sarebbe la meta ‘esotica’: diverse squadre di Cina e Qatar, infatti, sarebbero sulle sue tracce.