Inter-Lazio, un protagonista della sfida fuori nel riscaldamento: cambio di formazione in corsa, che guaio

Pochi minuti al via del posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. Gara fondamentale per la corsa scudetto e per quella Champions, i nerazzurri hanno l’occasione di sorpassare il Milan in testa alla classifica, mentre i biancocelesti devono rispondere alla Roma per agganciare nuovamente i ‘cugini’ e sorpassare la Juventus. Una sfida che però vede, all’ultimo momento, l’assenza di un protagonista.

La Lazio infatti dovrà fare a meno dell’esperienza di Stefan Radu in difesa. Il centrale romeno, nel riscaldamento, ha accusato qualche problema. Il tecnico Simone Inzaghi ha seguito da vicino il giocatore, poi, ad un certo punto, prendendo atto delle sue imperfette condizioni fisiche, ha deciso di non rischiarlo. Il ‘fratino’ dei titolari è passato a Hoedt, che aveva intensificato, precauzionalmente, il proprio riscaldamento. Gioca l’olandese insieme ad Acerbi e Patric nei tre di difesa, Radu va direttamente in tribuna. Una brutta tegola per i capitolini.