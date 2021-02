CMIT TV | Cucchi: “L’Inter ha colto un’occasione d’oro. Morata in difficoltà”

Intervenuto in diretta su CMIT TV, Riccardo Cucchi ha fatto il punto sull’ultimo turno di Serie A: “L’Inter ha dato prova di intelligenza”

Il turno di Serie A che si è appena concluso ha riservato grandi sorprese e qualche verdetto. Oltre al sorpasso dell’Inter ai danni del Milan in vetta alla classifica, c’è stata anche la sconfitta della Juventus contro il Napoli. Nel consueto appuntamento delle 19 di CMIT TV, è intervenuto anche Riccardo Cucchi. Lo storico giornalista ha analizzato l’ultimo turno di campionato. Inter verso lo scudetto? “Calma, mancano sedici giornate al termine ed il campionato finisce a Maggio. L’Inter ha sfruttato il passo falso del Milan, ha raccolto un’occasione d’oro ed è una squadra che può e deve lottare per il titolo. Contro la Lazio ha disputato una grande partita, confermando quello che di buono si dice dei nerazzurri”.

Riguardo alle sorti della Serie A che si sta delineando, ha aggiunto:”Ci sono 7 squadre in 10 punti ed i risultati sono spesso altalenanti, questo è un campionato che più degli altri va analizzato domenica dopo domenica. Non credo che si vincerà per distacco il campionato quest’anno. Io non vorrei dare per morta la Juventus, perché difficilmente si arrende prima del traguardo. Domenica c’è un derby molto interessante e tante cose devono ancora accadere”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Cucchi: “Morata in difficoltà. Inter molto intelligente”

Il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato la grande prova dei nerazzurri al ‘Meazza’: “L’Inter ha dato prova di intelligenza, dimostrando di aver capito come giocare contro la Lazio. Bravissima a togliere la verticalizzazione e la profondità alla Lazio, sua caratteristica peculiare. Ha tolto campo alla Lazio, che è stata punita con le ripartenze fulminanti che hanno permesso a Lukaku di esprimere tutta la sua formidabile potenza quando è in campo aperto. Alla Lazio è stato concesso solamente uno sterile possesso palla, circa il 65%”. Male Immobile, bocciato dalle pagelle di Calciomercato.it, “Non deve essere valutato solo sui gol, perché dal punto di vista tattico secondo me ha fatto un grande lavoro, accorciando gli spazi”.

Chi è apparso in grande difficoltà ultimamente è Alvaro Morata, come ha confermato anche Giovanni Capuano ai nostri microfoni. Riccardo Cucchi ha voluto dare un’attenuante all’attaccante spagnolo: “Morata è partito molto bene, poi ha avuto qualche difficoltà. C’è da dire che è il giocatore più punito dalla regola del fuorigioco con l’intervento del VAR”. Infine, la storica voce della ‘Rai’ ha parlato della fragorosa sconfitta dei rossoneri. “Lo Spezia ha giocato contro il Milan come ha fatto contro tantissime altre squadre. È una squadra che mi diverte molto, che sa giocare e ha giocatori anche di qualità. Non sottovalutiamo alcuni giocatori dello Spezia che potrebbero avere anche grande mercato in estate. Non so quanto sia merito dello Spezia o demerito del Milan. Sicuramente è stato molto bravo lo Spezia a non subire gol questa volta. E poi permettetemi di dire che vedere sul tabellino dei marcatori i nomi di Maggiore e Bastoni, spezzini doc, mi manda in visibilio”