Al termine di Napoli-Juventus, Gattuso deve fare i conti con altri infortunati: le ultime sulle condizioni di Ospina e Lozano

Il presidente De Laurentiis è con la squadra, oggi ha incoraggiato il gruppo anche prima della partita Napoli-Juventus dopo la telefonata di ieri a Gattuso. Un segnale forte anche contro la negatività per le tante assenze. L’elenco degli infortunati aumenta: per Meret si è trattato solo di un crampo mentre si teme lo stiramento per Ospina e Lozano. Maggiore chiarezza si avrà soltanto dopo gli esami strumentali. Il Napoli giovedì tornerà in campo in Europa League contro il Getafe, mentre domenica è atteso dalla sfida contro l’Atalanta a Bergamo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Napoli-Juventus, telefonata De Laurentiis-Gattuso: la situazione

Napoli, quanti infortunati: le ultime

Per gli azzurri l’elenco degli infortunati è molto lungo: out già ci sono i due difensori centrali Manolas e Koulibaly, più Hysaj, Ghoulam, Demme e Mertens. Per il difensore senegalese e il terzino algerino c’è da fare i conti con il coronavirus, mentre il greco è alle prese con un problema alla caviglia, Hysaj con un infortunio al polpaccio e Dries Mertens è ancora in Belgio per curare l’infortunio alla caviglia subito nella gara contro l’Inter.