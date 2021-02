Mancano poche ore a Napoli-Juventus, match principe di questo turno di Serie A, e De Laurentiis telefona a Gattuso: le ultime di Calciomercato.it

Cresce l’attesa in casa Napoli per il match contro la Juventus. Una partita descritta da più parti come possibile crocevia della permanenza di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Nelle scorse ore abbiamo descritto lo scenario che vede Aurelio De Laurentiis ancora desideroso di continuare, soprattutto in presenza di un risultato positivo, con Rino Gattuso in panchina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Napoli-Juventus, telefonata De Laurentiis-Gattuso: le ultime di CM.IT

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, prima di raggiungere l’albergo dove ha sede il ritiro del Napoli, il patron azzurro è stato protagonista nelle scorse ore gli una lunga e cordiale telefonata proprio con il tecnico calabrese. al netto di quelli che saranno gli scenari futuri, c’è il desiderio forte di infondere la giusta serenità per affrontare sfide complicate in un periodo complesso e minato anche da tanti infortuni.

Prevista per questa sera alle 18 allo stadio Maradona la presenza dello stesso numero uno azzurro: resta da capire se le avverse condizioni metereologiche suggeriranno al Patron di essere comunque presente nell’impianto di Fuorigrotta o di seguire la partita nella propria abitazione.