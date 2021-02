CM.IT TV | Repice: “Guardiola, finale o è fallimento. Allegri pronto per la Roma”

Francesco Repice interviene ai microfoni di CM.IT TV per commentare i temi caldi della Champions League e il futuro della Roma

Dal 2000 una delle voci rappresentative di Tutto il calcio minuto per minuto, Francesco Repice, interviene a CM.IT TV per commentare la settimana di Champions League che ci aspetta di vivere, partendo dalle chance per le italiane: “Ci sono poche chance per Atalanta e Lazio in Champions League, veramente poche, ma penso che la Juventus abbia tutte le possibilità di passare il turno. Sono abituati a queste competizioni e trova un Porto che ha anche problemi di formazione, con infortuni in punti importanti. Per la Lazio c’è poco da fare: incontra una corazzata, la detentrice del trofeo e che non sta sbagliando niente”.

Repice ipotizza anche la propria finale tipo della Champions League, lanciando una frecciatina a Guardiola, che sta mancando da troppo il grande appuntamento con la vittoria: “In questo momento nessuna squadra italiana può dare filo da torcere al Bayern Monaco. In finale ci arriveranno loro e saranno contro il Manchester City, penso. Se Guardiola non dovesse riuscire ad arrivare a questo traguardo penso ci sarebbe molto da rivedere su questo allenatore: i tre miliardi di euro spesi sul calciomercato non giustificato un altro fallimento e mi piacerebbe ricordare che con molta meno spesa c’è stato un allenatore italiano, livornese, che è arrivato due volte in finale. Capisco il bel calcio, il gioco, ma ora serve arrivare in finale”.

Repice: “Allegri pronto per la Roma”

Repice passa poi a parlare del futuro dell’ex allenatore della Juve: “Non mi aspetto Allegri ancora in vacanza. Spero si possa sedere sulla panchina della mia squadra (la Roma, ndr): non so se le cose siano avviate, ma sono sicuro che ci siano delle possibilità. Non ho nulla contro Fonseca, credo sia un ottimo allenatore, ma credo che quando c’è la possibilità di prendere un allenatore come Allegri, per raggiungere risultati ragionevoli, non si può fare a meno di compiere questa scelta. Penso sia l’allenatore più forte a disposizione adesso in tutto il mondo, non in Italia“.

“Credo che andrà via anche Dzeko insieme a Fonseca. So per certo che l’attaccante bosniaco piace molto ad Allegri, però stiamo parlando di un calciatore che l’anno prossimo avrà 36 anni e la Roma ha bisogno di una punta, di un altro portiere e di un centrocampista, che potrebbe essere De Paul, da mettere in mediana. Adesso che ha risolto il problema del terzino destro che può dare il cambio a Karsdorp, deve mettere a posto questi tasselli. Poi aspetto sempre Zaniolo e spero di poter passare una bella estate con lui: se lo merita e ce lo meritiamo. Spero e mi aspetto che possa davvero farmi vivere dei bei momenti, anche alla Roma”.

In chiusura un cenno a Milan-Inter di domenica: “Quest’anno non c’è niente di decisivo: se c’è la matematica non c’è niente di decisivo, nemmeno questo derby. Non si capisce come le squadre possano reagire a un momento come questo e si cambia idea troppo spesso sugli eventi”.