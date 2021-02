Massimiliano Allegri pronto a tonare in panchina. L’ex tecnico della Juventus è in pole per rimpiazzare Fonseca alla guida della Roma nella prossima stagione. La rivelazione del giornalista Sconcerti

C’è sempre la minacciosa ombra di Massimiliano Allegri sulla panchina alla Roma di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese non rischia al momento il posto, anche se la proprietà e i Friedkin non sarebbero del tutto soddisfatti dell’operato dell’ex tecnico dello Shakhtar. A fine stagione potrebbe esserci un cambio di rotta a Trigoria, con Allegri favorito numero uno per guidare il club giallorosso come rivelato nelle scorse settimane da Calciomerato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube !

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Balzarini: “Futuro Allegri? Ecco dove allenerà”

Roma, Sconcerti svela: “Allegri ha dato la disponibilità ai Friedkin”

Sul futuro della panchina romanista e di un possibile sbarco nella capitale dell’ex mister della Juventus, è intervenuto Mario Sconcerti: “Sono sicuro che Allegri abbia già firmato un contratto, credo abbastanza che venga alla Roma – le parole del giornalista a ‘TeleRadioStereo’ – Anche se mi sbagliavo sulla vita privata: pensavo stesse a Roma, invece mi hanno detto che lui e Ambra vivono a Brescia. Sono convinto che i Friedkin abbiano chiesto la disponibilità e che l’abbiano ottenuta. E che ci sia anche qualcosa di scritto”.

Nuove voci e sempre più concrete, quindi, su un possibile avvicendamento sulla panchina della Roma, con Allegri in pole per prendere il posto di Fonseca in vista della prossima stagione. A fine gennaio, durante gli ultimi giorni del mercato invernale, non era passata inosservata la presenza – con il tutto documentato da Calciomercato.it – del nuovo Dg giallorosso Pinto e Allegri nello stesso hotel in centro a Milano. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi su Fonseca e Allegri in ottica Roma, con un piazzamento alla prossima Champions League che potrebbe anche non bastare al portoghese per conservare il posto alla guida del sodalizio giallorosso.

Intanto l’undici capitolino è atteso dal match di campionato contro l’Udinese, importante per ritornare a far punti dopo il ko di Torino nel big match contro la Juve. Tiene sempre banco il caso Dzeko, che potrebbe nuovamente partire dalla panchina anche con i Friulani.