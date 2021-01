Allegri a Milano nello stesso hotel in cui è presente Tiago Pinto, General manager della Roma. Il tecnico è il favorito assoluto al dopo Fonseca

Allegri è il preferito in assoluto dalla Roma per il dopo Fonseca e lui si è promesso al club ora di Friedkin. A tal proposito, come testimoniato dall’inviato di Calciomercato.it, c’era anche l’ex tecnico ex Juve a Milano, nello stesso hotel dov’è presente il Generale manager giallorosso Pinto, in trattativa sempre con l’Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez. Chiaro indizio sul fatto che il ritorno di Allegri, nello specifico il suo approdo sulla panchina della Roma, sia sempre più vicino?

🎥 #Roma – C’era anche Massimiliano #Allegri nell’hotel dov’e presente il Dg giallorosso #Pinto: l’ex tecnico della Juve è il nome più caldo in caso di divorzio in panchina con #Fonseca 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/AcMWBbAKsv — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 29, 2021

Dall’inviato Giorgio Musso