Inter, Moratti su Agnelli-Conte: “Vecchia ruggine che salta fuori”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della querelle Agnelli-Conte e di un suo possibile ritorno in nerazzurro

Continua, inevitabilmente, a far discutere la querelle a distanza tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, nata al termine della semifinale di ritorno della Coppa Italia. Parole pesanti da parte del massimo dirigente bianconero e dito medio dal grande ex, gli ingredienti di una situazione che non ha fatto fare bella figura a nessuno. Nel frattempo, il giudice sportivo non ha fatto alcun riferimento alla questione, mentre la procura federale ha ufficialmente aperto un’inchiesta per capire meglio come sono andate le cose. Sull’argomento è tornato anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti: “È una vecchia ruggine che salta fuori – le sue parole a ‘Kiss Kiss Napoli’ – Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus“.

Moratti ha, poi, parlato anche delle voci che lo vorrebbero di ritorno all’Inter e della situazione che sta vivendo attualmente il Napoli: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi. Gattuso? Non conosco i rapporti tra lui e De Laurentiis, ma nutro simpatia, umanamente, per Rino. Dipende tutto dal rapporto, poi, tra l’allenatore e la squadra”.