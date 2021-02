Juventus-Inter, insulti Conte-Agnelli: la ricostruzione

Insulti tra Conte e Agnelli in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia, la ricostruzione

Derby d’Italia infuocato tra Juventus e Inter. Ieri sera, dopo il pareggio a reti inviolate allo Stadium, i bianconeri hanno fatto accesso alla finale di Coppa Italia. La gara è stata vissuta con grande grinta e determinazione in campo, a bordocampo e sugli spalti. Al triplice fischio, infatti, inquadrato in diretta tv, il presidente bianconero Andrea Agnelli è apparso visibilmente innervosito mentre si rivolgeva con frasi censurabili verso la panchina interista. La sua sarebbe stata dunque una reazione adirata dopo il gestaccio di Conte (un dito medio verso la tribuna) arrivato a fine primo tempo e immortalato dalle telecamere. L’attenzione mediatica, nell’infuocato post gara, si è quindi spostata sul diverbio a distanza tra tra i due rivali.

Juventus-Inter, la ricostruzione sugli insulti tra Agnelli e Conte

Ieri sera, tutto sarebbe partito dopo alcune proteste del tecnico successive all’ammonizione di Darmian al minuto 17 per un fallo su Cristiano Ronaldo. Dopo alcune risposte provenienti dalla panchina juventina, Conte avrebbe dunque rivolto il dito medio verso la tribuna a fine primo tempo. Al triplice fischio, poi, la risposta piccata, con tanto di insulto, da parte del presidente Agnelli.

Richiamato sulla vicenda a fine partita, Antonio Conte ha riposto: “Io dico che la Juventus dovrebbe dire la verità. Penso anche il quarto uomo abbia sentito e visto cos’è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati secondo me. Non c’è niente da dire. Bisognerebbe che ci fosse più sportività e avere più rispetto per chi lavora”.

Dopo il divorzio del 2014, i rapporti tra Conte e Agnelli non sarebbero mai stati idilliaci, nonostante i tanti successi conquistati durante la sua permanenza sulla panchina juventina. Più volte, nel corso degli anni, non sono mancati riferimenti più o meno espliciti, da entrambe le parti, sui motivi di quella discussa separazione, che arrivò in piena estate e a stagione quasi iniziata.