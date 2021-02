Finale di fuoco durante Juventus-Inter: al fischio finale del match c’è stato un botta e risposta a distanza tra Conte e Agnelli

Juventus-Inter è terminata nei 180 minuti di Coppa Italia, ma sugli spalti il match è stato senza dubbio molto più infuocato di quanto si è visto nel rettangolo di gioco. Oltre alle scintille tra Conte e Bonucci nel primo tempo, al fischio finale si sono visti ulteriori strascichi a distanza, anche se da stabilire tra chi. Secondo il direttore di Top Calcio 24 Fabio Ravezzani, tutto è nato all’intervallo: Conte, infatti, avrebbe addirittura “mostrato il dito medio ai giocatori della Juventus”, con tanto di insulto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, bocciature pesanti per Conte e Pirlo | Ecco perché

Juventus-Inter, nervi tesi tra Conte e Agnelli: cosa si sono detti

Poi, al triplice fischio dell’arbitro, si nota un Agnelli particolarmente nervoso che si rivolge verosimilmente alla panchina di Conte mentre Marotta non era presente al battibecco. In ogni caso la situazione tesa è stata propriotra l’allenatore dell’Inter e il suo ex presidente alla Juve. E qualche gesto, con relativa replica, secondo Ravezzani è volato anche tra loro due. Per riassumere: gesto di Conte all’intervallo verso Agnelli, che poi a fine partita ha risposto per le rime con parole tutt’altro che delicate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nel postpartita, il tecnico nerazzurro ha risposto così sul botta e risposta a distanza con i bianconeri e le ‘accuse’ fatte trapelare dalla Juventus e riportate da ‘Rai Sport’ a proposito del comportamento dello stesso Conte: “Gestaccio da parte mia? Dovrebbero dire la verità, il IV Uomo ha visto cosa è successo durante la partita, dovrebbero essere più educati. Non c’è niente da dire, dico solo che dovrebbe esserci più sportività e rispetto per chi lavora”.