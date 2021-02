Juventus-Inter, tifosi scatenati contro Pirlo e Conte

I tifosi di Juventus e Inter si sono scatenati sui social criticando molto Andrea Pirlo e Antonio Conte per la partita di questa sera

Sta facendo discutere molto la prestazione della Juventus questa sera contro l’Inter. I bianconeri non hanno offerto un bello spettacolo all’Allianz Stadium e Andrea Pirlo ha ricevuto diverse critiche per la formazione schierata, ma non solo. Anche per Antonio Conte, che al 9 febbraio ha solo una competizione a diposizione. Pirlo avrà la possibilità di giocarsi la seconda coppa -dopo la Supercoppa italiana– nel mese di maggio. Mentre Conte è costretto a dire addio alla Coppa. Per entrambi i tifosi si sono scatenati sui social.

Juventus-Inter, tifosi contro Pirlo e Conte

Ma le critiche nei confronti di Pirlo sono tante parecchie da parte dei tifosi della Juve sui social, che si sono soffermati anche sulle scelte di formazione e su alcuni suoi uomini.

Alex Sandro solo danni, Rabiot non pervenuto, Berna no comment e Bentancour mai una verticale! Che partita ha in mente Pirlo??#JuveInter — Иван⚪⚫ (@freelands72) February 9, 2021

Da quando in una semifinale i ritorno si fanno gli esperimenti? #alexsandro a centrocampo? Su #Bernardeschi non mi esprimo neanche #JuveInter — NR12 (@Nicrom75) February 9, 2021

Critiche anche per come Pirlo ha voluto interpretare la partita, rispolverando l’introduzione della sua tesi di allenatore.

Bah io stacco. Sinceramente di vedere catenaccio e contropiede per la seconda partita di fila non rientra nei miei piani. Grande maestro 👍🏼 @Pirlo_official pic.twitter.com/CbhuOFXZHj — Nick (@nickwolff_) February 9, 2021

Sul banco degli imputati anche Conte, protagonista di alcune scelte discutibili per quanto riguarda i cambi e l’uscita dalla Coppa Italia dopo quella della Champions League. Adesso all’Inter resta solo il campionato, dov’è secondo alle spalle del Milan.

Togli Eriksen per mettere Sensi che non gioca a calcio dal 2019.

Primo pallone e lancia un avversario.

Siamo proprio sicuri che Conte sia della partita?#JuveInter — Omniinter (@Omniinter2k) February 9, 2021