Coppa Italia, Juventus-Inter: giallo per il big | Salta la finale

Si sta disputando in questo momento la partita tra Juventus e Inter, semifinale di Coppa Italia: un big salterà l’eventuale finale

Sta andando in scena il derby d’Italia all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. I nerazzurri si sono ben comportati nel primo tempo e hanno indotto all’errore parecchie volte la squadra di Andrea Pirlo. Le qualità offensive dei ragazzi di Conte si sono viste in diverse occasioni, specialmente sugli esterni. La spina nel fianco della difesa della Juve è Achraf Hakimi, che sta attaccando molto.

Juventus-Inter, giallo pesante per Alex Sandro

Intorno al 25′, infatti, Hakimi si è sganciato in avanti ed è stato atterrato da Alex Sandro poco prima dell’ingresso in area di rigore. L’arbitro Mariani ha estratto il cartellino giallo per il terzino sinistro brasiliano, che era diffidato e dunque salterà l’eventuale finale. Una tegola non indifferente per Pirlo in caso di passaggio del turno. Oltre all’ex Porto, nella Juve sono diffidati anche: Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot. Un elenco molto lungo, anche per quanto riguarda Conte: Brozovic, Darmian, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. Insomma, una situazione molto insidiosa con cui dover fare i conti.