Le dichiarazioni in conferenza stampa di Andrea Pirlo dopo la qualificazione per la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter

Basta lo 0-0 alla Juventus per staccare il biglietto per la finale di Coppa Italia. L’Inter ci prova ma non spaventa Buffon, con Andrea Pirlo che applaude la gara dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “E’ una finale meritata, conquistata di fronte ad una grande squadra. Abbiamo cambiato qualcosa, giocando comunque un’ottima partita nelle due fasi. Ho a disposizione giocatori di personalità, che difficilmente sbagliano questo genere di partite. L’Inter ha tenuto palla, ma non ha mai tirato in porta: le occasioni vere per far male le abbiamo avute noi”.

Pirlo prosegue rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul tour de force che attende i bianconeri e su come la partita di questa sera possa dare dei segnali preziosi anche in ottica Champions League: “Ogni gara è importante e ha il suo peso, adesso ne abbiamo giocate tante di fila. Bisogna restare concentrati in questo filotto di partite: se stacchi la spina, rischi di compromettere tutto. E’ difficile recuperare, però dobbiamo avere sempre questo atteggiamento mentale. In campo dobbiamo andare sempre al massimo delle nostre potenzialità”.

Chiusura su Conte e Agnelli: “Antonio non l’ho visto a fine primo tempo, avevo altri pensieri per la testa. Con il presidente ci siamo abbracciati, eravamo entrambi felici. Queste partite ti danno la possibilità di giocare una finale per conquistare un trofeo importante. I ragazzi hanno avuto il giusto premio dopo 180 minuti così intensi: meritavano questo tipo di qualificazione”.