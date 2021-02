Juventus-Inter, Pirlo: “Se vinco come lui potete chiamarmi Allegriano”

Le parole di Andrea Pirlo dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia della sua Juventus dopo il pari contro l’Inter

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport’ dopo il pareggio per 0-0 contro l’Inter. Un pari che ha garantito ai bianconeri il passaggio in finale di Coppa Italia. Di seguito, le sue parole: “Era nei miei piani da debuttante vincere una Supercoppa, arrivare in finale di Coppa Italia ed essere agli ottavi di Champions. Da giocatore era più semplice, giocavi la partita e poi finiva lì. Da allenatore devi pensare per trenta teste diverse. Noi però non abbiamo ancora fatto nulla”.

Sulla difesa – “Ho la fortuna di avere quattro centrali molto bravi. Oltre a Chiellini, anche De Ligt e Demiral stanno recuperando da infortuni e Covid. Stanno facendo molto bene e sono contento”.

Sul paragone con Allegri – “Se devo vincere quello che ha vinto lui potete chiamarmi allegriano. Ogni partita la prepariamo in modo diverso, l’Inter non ha mai tirato in porta. Siamo soddisfatti perché abbiamo avuto le migliori occasioni”.

La svolta – “Difendiamo da inizio stagione con il 4-4-2, ma quando dobbiamo impostare proponiamo in modo totalmente diverse. Il 4-4-2 resta solo quando dobbiamo difenderci. Bentancur? Sta facendo bene, dopo qualche difficoltà lo abbiamo aspettato perché conosciamo il suo valore. Ora sta facendo molto bene”.

Su Morata e Dybala – “Dall’inizio non li ho avuti mai a disposizione tutti insieme (insieme a Ronaldo, ndr). Con tutti e tre speriamo di trovare una soluzione per un attacco a tre, innalzerebbe di molto la nostra qualità”.