Calciomercato Napoli, Gattuso traballa: tre nomi per la panchina

Il Napoli sembra arrivato al bivio decisivo della sua stagione, tra campo e calciomercato. I partenopei pensano alla sostituzione di Gattuso: De Laurentiis ha contattato tre nuovi tecnici

Le ultime pesanti sconfitte con la Juventus in Supercoppa italiana e con il Verona in campionato non sono proprio andate giù al Presidente De Laurentiis. Il patron partenopeo, come vi abbiamo riportato ieri, sembra ormai al bivio decisivo: se non arriverà una svolta immediata, è già pronto il cambio in panchina.

Calciomercato Napoli, tre nomi importanti per la panchina: Gattuso traballa

Le prossime partite contro Spezia e Parma saranno decisive, i tempi stringono. Intanto, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis ha iniziato un vero e proprio casting per il sostituto. Il primo nome in agenda resta quello di Rafa Benitez. Vi abbiamo riferito quanto ci risulta sul tecnico spagnolo nei giorni scorsi. Dai primi contatti, pare che il tecnico spagnolo avrebbe grande voglia di tornare su una panchina importante come quella partenopea.

Contatti anche per Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, l’operazione per l’ex Milan e Juventus è molto difficile: pare voglia aspettare fino a giugno per una nuova panchina. E sullo sfondo c’è anche la Roma. Discorso simile per Spalletti che non sembra avere intenzione di prendere un progetto in corsa.