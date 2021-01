Crowdfunding partito: il piazzale antistanti lo stadio si chiamerà anch’esso Maradona. Ai tifosi la scelta della statua

Continua il lavoro degli Assessori allo Sport ed alla Cultura del Comune di Napoli. La volontà è quella di regalare alla città, nel più breve tempo possibile, la statua di Diego Armando Maradona, dopo l’intitolazione dello stadio dedicata al campione argentino, artefice dei due scudetti della storia azzurra.

Nelle scorse ore è stato ufficialmente istituto il crowdfunding che consente a chi lo volesse di donare già solo un euro per la costruzione del monumento. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sarà la possibilità per i tifosi per optare tra tre progetti quello più affascinante, quello più vicino alla sensibilità dei supporter azzurri. Finora, i progetti di decine di artisti sono sulla scrivania di una Commissione creata ad hoc che andrà a sfoltire la rosa dei progetti fino a lasciarne tre. Ci sarà, poi, una piattaforma on line sulla quale poter scegliere il proprio progetto preferito, accompagnandolo con una simbolica donazione. L’amministrazione comunale spera di poter completare il lavoro entro il 10 maggio, data del primo storico tricolore azzurro, quello del 1987.

Ci sarà, inoltre, anche la possibilità di intitolare anche quello che oggi è il piazzale intitolato a Vincenzo Tecchio al Pibe, per creare una sorta di polo da destinare alla memoria di Maradona, sposando quello che è il desiderio del napoletani.

Ci potrebbe essere anche una una raccolta firme che, poi, passerà al vaglio della Commissione Toponomastica per approvare il progetto di nuova intitolazione.