Calciomercato, panchina bollente in Serie A | Allegri battuto

Nel sondaggio odierno di Calciomercato.it sotto esame la panchina del Napoli: i tifosi preferirebbero Sarri a Massimiliano Allegri

Una delle panchine più bollenti della Serie A è quella di Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese, dopo la sconfitta in Supercoppa Italia, ha perso anche in campionato contro l’Hellas Verona. Le cadute in questa stagione, ora, iniziano ed essere molte. Ecco, quindi, che nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘ quale sarebbe l’allenatore ideale per la panchina dei campani. A vincere, con lo straordinario risultato del 40,7% delle preferenze, è stato il ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico di Bagnoli, evidentemente, ha lasciato grandi ricordi sotto al Vesuvio e sarebbe accolto ancora volentieri nonostante l’annata sulla panchina della Juventus.

Al secondo posto, invece, c’è quasi un ex aequo: il 22,6% dei votanti ha scelto Luciano Spalletti, mentre il 21,7% Massimiliano Allegri. All’ultimo posto, staccato dai tre tecnici toscani, c’è il ritorno di Rafael Benitez: lo spagnolo ha totalizzato il 15% delle preferenze, nonostante non sia stato dimenticato dai tifosi partenopei.