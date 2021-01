Calciomercato Roma, Real Madrid su Dzeko | Proposto lo scambio

La Roma non ha vissuto giorni semplici nei rapporti tra la squadra e il tecnico Fonseca. Resta da valutare la posizione di Edin Dzeko: di seguito le ultime novità in ottica calciomercato

E’ divampato il caos in casa Roma dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Lazio e il caso legato alle sei sostituzioni in Coppa Italia. In particolare, i rapporti tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca sembrano ormai ai minimi storici e i giallorossi stanno lavorando su un doppio tavolo per risolvere la questione.

Da un lato, permane la volontà di continuare a puntare sul calciatore, dall’altro, se dovesse arrivare l’offerta giusta, cederlo è certamente nell’ordine di idee del club capitolino. Già nella giornata di ieri vi abbiamo riportato i possibili eredi della punta nella compagine giallorossa. Ora spuntano nuove ipotesi per il bomber ex Manchester City.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio per Dzeko al Real Madrid. Il Barcellona valuta

Mentre la Roma è ormai alla definizione dell’affare Reynolds, resta caldo il problema in attacco. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, la punta sarebbe finita al centro di un intreccio di mercato con il Real Madrid. I Blancos hanno provato a intavolare uno scambio con Mariano Diaz, calciatore già cercato dalla Roma in passato. La punta in forza a Zidane, però, pare abbia immediatamente rifiutato l’ipotesi.

Sullo sfondo c’è anche il Barcellona, a cui il calciatore piace da tempo. I blaugrana avevano sondato già a ottobre il terreno per la punta bosniaca, ma ora non hanno possibilità di investire e sono immersi nelle vicende societarie. Da considerare anche le piste Juventus e Inter, anche se i nerazzurri per ora restano defilati.