La Roma è alle prese con il caso Dzeko: la permanenza del bosniaco non è così scontata e i giallorossi dovrebbero ovviamente sostituirlo

La Roma ritrova un minimo di serenità con la vittoria nel recupero sullo Spezia firmata da Lorenzo Pellegrini. Un match complicato, anche per le tante assenze dei giallorossi in attacco: mancavano Pedro, Mkhitaryan e ovviamente Dzeko. Il rapporto tra il bosniaco e Fonseca è ai minimi storici e non è da escludere addirittura un addio anticipato dell’attaccante. Le piste, sulla carta, sono molte dall’Inter – in uno scambio con Eriksen – al PSG e alla Juventus, anche se più complicato, o la Premier League.

Calciomercato Roma, da Diego Costa a Giroud: i possibili eredi di Dzeko

In caso di addio di Edin Dzeko, la Roma dovrebbe ovviamente tornare subito sul calciomercato per un altro attaccante. Il solo Borja Mayoral non può ovviamente bastare per una stagione ancora lunga, con l’Europa League da affrontare. La suggestione che circola al momento è quella legata a Diego Costa, svincolato dall’Atletico Madrid. Il brasiliano naturalizzato spagnolo è una pista non facile ma potrebbe essere favorita dai rapporti tra Mendes e Tiago Pinto. Un affare low cost sarebbe Olivier Giroud del Chelsea, ma in questo caso sarebbe complicato convincere Lampard a privarsene. Entrambi sono obiettivi potenziali anche per la Juventus, che li segue da tempo – soprattutto il francese – in attesa di sferrare un attacco concreto.

Così come è nel mirino bianconero Gianluca Scamacca, che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Roma, dove tra l’altro il giocatore è cresciuto prima di volare al PSV. Per i giallorossi è un rimpianto, dovrebbero vedersela con Paratici in primis. Poi un’altra ipotesi è quella legata a Muriel, ma forse è la più difficile nonostante i rapporti tra l’agente e i giallorossi (vedi Kolarov e Florenzi). Per l’Atalanta è importante e ovviamente incedibile, servirebbe un’offerta alta che la Roma non sarebbe disposta a garantire.