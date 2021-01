Calciomercato Roma, erede Dzeko: ipotesi Giroud dalla Premier League

Calciomercato Roma, Dzeko può lasciare la Capitale negli ultimi giorni del mercato di gennaio: l’idea per il sostituto viene dalla Premier

Situazione difficile negli ultimi giorni in casa Roma. Calciomercato.it vi ha raccontato i retroscena della nuova rottura tra Dzeko e Fonseca, il futuro del bosniaco in giallorosso appare stavolta seriamente a rischio e può concretizzarsi la separazione in questi ultimi giorni di mercato. Un’eventualità che obbliga la Roma a riflettere su un sostituto, per affrontare la seconda parte di stagione con un centravanti all’altezza, per non lasciare da solo Borja Mayoral al centro dell’attacco.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Dzeko via se resta Fonseca | Due big ci provano: ecco come

Calciomercato Roma, se Dzeko va via assalto a Giroud

Può tornare d’attualità un nome che è stato molto caldo nelle ultime sessioni di mercato della Serie A. Parliamo di Olivier Giroud, l’anno scorso di questi tempi conteso fino al gong, senza esito, da Inter e Lazio, seguito ancora dai nerazzurri in estate e in tempi più recenti dalla Juventus. Profilo d’esperienza, permetterebbe di non accusare il gap tecnico e carismatico della partenza di Dzeko, anche se non sarà facile convincere il Chelsea a fare a meno di lui. Il francese è stato molto utile a Lampard in questa prima parte di stagione, nonostante un impiego a singhiozzo.