E’ rottura tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. La Roma ora è chiamata a scegliere tra il tecnico portoghese, finito sulla graticola, e il bomber bosniaco

Dzeko o Fonseca? La Roma è chiamata a scegliere tra il bomber bosniaco e il tecnico portoghese, finito sulla graticola dopo i due pesanti ko consecutivi (derby e Spezia in Coppa Italia) e la clamorosa vicenda della sesta sostituzione ai supplementari contro i liguri. Friedkin chiamati a scegliere perché tra Dzeko e Fonseca, come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, è rottura totale.

Calciomercato Roma, Dzeko in bilico: possono (ri)provarci anche Juventus e Inter

Al momento non più capitano, va detto che Dzeko sul mercato fa ancora gola a club di altissimo livello nonostante età (34 anni) e ingaggio di circa 7 milioni. Oltre che il Psg e altre società straniere, su tutte quelle inglesi, per lui potrebbero provarci anche le big nostrane, in particolare la Juventus e l’Inter ancora in cerca di una sorta di vice agli attaccanti titolari, ovvero Alvaro Morata e Romelu Lukaku. Ai bianconeri è stato vicinissimo l’estate scorsa, quindi soli pochi mesi fa, ai nerazzurri l’estate 2019. Conte è un suo grandissimo estimatore, lo avrebbe voluto con sé già al Chelsea… Molto più la Juve che l’Inter, considerato che quest’ultima sul piano economico sta messa peggio dei bianconeri (e, inoltre, vive una totale incertezza societaria. Per questo ai nerazzurri diamo solo l’1% di possibilità), potrebbero però provarci solo con la formula del prestito.