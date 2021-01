Continua a tenere il banco il caso Dzeko all’interno della Roma e la Juventus ci prova: proposto lo scambio con Bernardeschi

Mentre il tormentone legato al ‘Papu’ Gomez sembra avviarsi verso la conclusione, nella Capitale è già scoppiato l’altro caso che infiammerà il mercato in quest’ultima settimana. La rottura scomposta fra Dzeko e Fonseca, come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, potrebbe portare il bosniaco all’addio definitivo. L’attaccante giallorosso, nonostante i 34 anni e uno stipendio monstre, rimane molto ambito e ci sarebbe già la fila per riuscire ad assicurarsi il suo prezioso lavoro offensivo. Fra i club interessati, poi, ci sarebbe anche la Juventus: i bianconeri avrebbero già pronta una proposta di scambio per la Roma.

Calciomercato Juventus, Dzeko continua a piacere | Bernardeschi possibile ‘chiave’

Secondo quanto rivelato da ‘Il Messaggero’, la Juventus rimane ancora calda su Edin Dzeko e sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio con Federico Bernardeschi. L’esterno carrarino, da tempo ormai, è considerato sacrificabile sotto la Mole e potrebbe essere inserito nel maxi affare con la Roma. Il nodo principale, però, sarebbe rappresentato proprio dal giocatore: Bernardeschi, infatti, non vorrebbe lasciare Torino a stagione in corso. Inoltre, il modulo di Fonseca non prevede l’utilizzo di un esterno d’attacco come l’ex Fiorentina, che dovrebbe reinventarsi trequartista. Un ruolo che sembra essere poco nelle sue corde.

Al momento, quindi, arrivare a Dzeko sembra essere molto difficile per i campioni d’Italia. Oltre a mancare la formula giusta per convincere i giallorossi, Paratici deve valutare anche l’impatto di un’altro stipendio pesante nelle casse della Juventus: Dzeko, infatti, nella Capitale ha uno stipendio da 7,5 milioni a stagione. Nel frattempo, invece, la Roma ha proposto uno scambio con Eriksen all’Inter: rifiutato da Suning. Il bosniaco potrebbe risolvere il problema del vice Morata ad Andrea Pirlo, ma la soluzione resta parecchio complicata.