Calciomercato Roma, Fonseca traballa: sei in corsa | Occhio a De Rossi

La situazione in casa Roma sembra sempre più bollente sul calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il futuro della panchina giallorossa. Diversi nomi potrebbero sostituire Fonseca

Nelle ultime ore, è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa Roma. La panchina di Paulo Fonseca è a forte rischio, come vi abbiamo riportato ieri. La brutta sconfitta nel derby e il KO contro lo Spezia in Coppia Italia con la clamorosa vicenda dei sei cambi (salta il team manager Gombar) non sono proprio andati giù alla dirigenza, che ora pensa sempre più concretamente al ribaltone in panchina. Il primo nome resta quello di Massimiliano Allegri, ma attenzione anche a diverse alternative che sono in via di valutazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Allegri al posto di Fonseca | ‘Aiuto’ da Londra

Calciomercato Roma, non solo Allegri: cinque nomi per il post-Fonseca. E occhio a De Rossi

Da tenere in considerazione, oltre al nome dell’ex Milan e Juventus, anche quello di Maurizio Sarri. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, però, il tecnico preferirebbe tornare in pista a fine stagione. In via di valutazione, quindi, anche Walter Mazzarri e Luciano Spalletti. Il primo accetterebbe un contratto fino a fine stagione, il secondo è un nome di indiscutibile bravura, ma divisivo nell’ambiente giallorosso. Occhio, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, al profilo di Leonardo Jardim: il suo nome sta iniziando a prendere quota e non è escluso che possa decollare nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta ‘Rai Sport’, inoltre, tra nomi e ingaggi pesanti, resta aperta la via che porterebbe a Daniele De Rossi. Il profilo dell’ex centrocampista ricucirebbe i rapporti con la tifoseria giallorossa e potrebbe essere una soluzione transitoria, fino a giugno. Intanto, la prossima partita contro lo Spezia sembra sempre più decisiva per Fonseca.