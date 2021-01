Allegri il preferito per la sostituzione di Fonseca sulla panchina della Roma. L’ex Juve viene accostato anche al Chelsea per l’eventuale post Lampard

Come vi ha svelato oggi Calciomercato.it, Massimiliano Allegri rimane il preferito dalla Roma per il post Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è finito sulla graticola dopo il pesante ko nel derby con la Lazio e la successiva cocente eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano dello Spezia. Allegri è il nome che mette d’accordo tutti in casa giallorossa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Roma, Allegri sostituto di Fonseca: l’ex Juve non è nei piani del Chelsea

L’ex allenatore della Juventus, fermo ormai da quasi due stagioni, ha già dato ampia disponibilità poiché non vede l’ora di tornare su una panchina importante. Che può essere appunto quella della Roma, non invece quella del Chelsea alla quale è stato accostato di nuovo recentemente come papabile successore di un Lampard anch’egli a rischio come Fonseca. Secondo però l’autorevole ‘Independent’, il livornese non è in lizza per prendere il timone dei ‘Blues’. A quanto pare Abramovich non sta ragionando per una sostituzione immediata di Lampard, ma a partire della prossima stagione sicuramente sì: in pole sembra esserci il tedesco Nagelsmann ora al Lipsia, con Tuchel (libero dopo l’esonero dal Psg) a rappresentare l’alternativa. Niente Allegri-Chelsea, quindi, e questa non può che essere un’ottima notizia per i Friedkin e per chi spera di vederlo alla guida della Roma…