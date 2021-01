CM.IT | Milik-Napoli, la videochiamata che accelera l’addio

Arek Milik dal Napoli al Marsiglia: affare sempre più vicino: oggi la videochiamata che sta sbloccando gli ultimi intoppi

Abbiamo descritto nella giornata di ieri quelle che sono state le difficoltà delle ultime ore per chiudere la trattativa Milik-Marsiglia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi c’è stata un’importante video conference per sbloccare gli impasse legati alla situazione cause e clausole.

L’entourage di Milik si è trovato di fronte Aurelio De Laurentiis sorridente e pronto al dialogo. Il patron azzurro ha aperto alla possibilità di fare un passo indietro sulle posizioni più rigide delle scorse ore, chiedendo agli agenti del polacco un’egual disponibilità e ricevendo una risposta immediatamente positiva.

La trattativa con il Marsiglia per la cessione, così, si avvicina alla conclusione.

Napoli-Milik, ecco quando può arrivare l’ufficialità

Si attende anche che Milik approdi al prolungamento tecnico del contratto con il Napoli per arrivare a guadagnare al Marsiglia 4 milioni netti a stagione. Nelle casse azzurre, invece, finiranno 8 milioni come parte fissa e 5 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita vicina al 25%.

C’è ancora qualche nodo da sciogliere tra Milik ed il club francese, ma Fabrizio De Vecchi che sta curando la trattativa è impegnato in contatti costanti con la strada che, al momento, appare in discesa. “Siamo vicini”: ecco il messaggio che arriva dai vertici del Napoli in queste ore. Una soluzione che serve a tutti per superare mesi di contrapposizioni nei quali tutti hanno perso qualcosa.