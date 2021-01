Milik (per ora) non firma col Marsiglia. Clausole e cause, si tratta col Napoli

Le ultime sul trasferimento di Milik al Marsiglia: il polacco non accetta le condizioni del contratto inviato ieri dal Napoli

Sono ore caldissime per la risoluzione del caso Arkadiusz Milik. Come anticipato da Calciomercato.it, il suo entourage attendeva ieri il contratto che lo legherà al Marsiglia fino al 2025, arrivato in serata. E, per ora, la fumata bianca va almeno rimandata. Nell’accordo, infatti, è prevista una clausola da 12 milioni di euro che si attiverebbe nel caso in cui l’attaccante dovesse rientrare al Napoli a giugno, ed esercitabile soltanto da club stranieri.

Calciomercato, Milik-Marsiglia: la clausola che il polacco non accetta

I partenopei, inoltre, hanno confermato l’intenzione di procedere con le cause milionarie per ammutinamento e diritti d’immagine nei confronti del giocatore, indipendenti dal buon esito del trasferimento.

Il polacco reputa inaccettabili queste condizioni e i suoi agenti medieranno nelle prossime ore col Napoli per tentare di modificarle. Se non ci riusciranno (servirà, ovviamente, l’ok di De Laurentiis), Milik non firmerà il rinnovo formale che consentirebbe il suo trasferimento al Marsiglia, facendo saltare l’operazione. E, di conseguenza, si riaprirebbe la corsa per il suo ingaggio a giugno a parametro zero, con Atletico Madrid, Juventus e Roma in testa tra le squadre più interessate.