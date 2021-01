Calciomercato Roma, caos intorno a Fonseca | Spalletti in pole position

La doppia sconfitta, nel derby e in Coppa Italia, potrebbe costare caro a Fonseca: per la panchina della Roma ci sarebbe Spalletti in pole

Rischiano di esserci strascichi pesanti in casa Roma, dopo le pesanti sconfitte subite nel derby contro la Lazio ed in Coppa Italia contro lo Spezia. La rabbia dei tifosi giallorossi, in queste ore, è indirizzata maggiormente contro Paulo Fonseca e la società capitolina starebbe facendo le opportune valutazioni. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, in pole position per la panchina giallorossa in caso di esonero del portoghese ci sarebbe Luciano Spalletti.

Calciomecato Roma, Spalletti incombe su Fonseca | L’Inter sorride

L’ex tecnico di Roma e Inter sembra ottenere i maggiori gradimenti da parte dei tifosi romanisti, ma non è l’unico nome in lista. Gli altri due grandi allenatori che continuano ad essere associati alla panchina giallorossa sono Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. A differenza del tecnico livornese, però, l’ex allenatore del Napoli dovrebbe prima liberarsi dall’ingaggio della Juventus. A sorridere in caso di ritorno di Spalletti sulla panchina della Roma, poi, sarebbe anche l’Inter: in quel caso, infatti, i nerazzurri risparmierebbe ben cinque mensilità sul contratto del toscano.