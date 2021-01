La faccenda dei sei cambi effettuati ieri contro lo Spezia, nel match degli ottavi di Coppa Italia, costerà il posto al team manager Gombar

La figuraccia di ieri sera contro lo Spezia comincia a produrre le sue conseguenze. La Roma ieri sera è stata protagonista dell’ennesima topica burocratica della sua stagione: la prima a Verona è costata 1 punto, questa – se il verdetto del campo avesse dato esito diverso – un quarto di Coppa Italia. Come raccolto da Calciomercato.it, la faccenda dei sei cambi effettuati da Fonseca ieri sera costerà il posto al team manager Gianluca Gombar, che ieri era in panchina durante il caos all’ingresso di Fuzato e Ibanez al 95′. Il dirigente giallorosso ha già lasciato il centro sportivo di Trigoria.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La società, inoltre, potrebbe presto decidere anche per l’allontanamento di Manolo Zubiria, il Global Sport Officer. Per ora resta invece al suo posto Paulo Fonseca, dopo la riunione fiume di oggi andata in scena tra i vertici della Roma. Il portoghese però non è più così saldo e i Friedkin continueranno a riflettere partita dopo partita. Ed è Massimiliano Allegri l’obiettivo primario da parte di tutta la dirigenza, che in caso di addio a Fonseca andrebbero dritti sul tecnico livornese, che ha già fatto recapitare la sua disponibilità.