Calciomercato Roma, conferme su Allegri | ''Verrebbe di corsa''

C’è sempre l’ombra di Massimiliano Allegri sulla panchina di Fonseca. Conferme sulla pista Roma: la rivelazione

Il futuro di Paulo Fonseca sembra ormai segnato. Come raccontato da Calciomercato.it, non ci sarà un cambio immediato in panchina ma salvo sorprese il portoghese difficilmente sarà confermato dalla Roma. Il nome che mette tutti d’accordo in società è quello di Massimiliano Allegri, che ha già dato la sua disponibilità. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In questo senso, un’ulteriore conferma arriva da Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, che ha rivelato a “Tutti Convocati” su ‘Radio 24’: “Allegri era già stato testato da Lotito, ma la cosa non è andata avanti. Allegri a Roma verrebbe di corsa“.