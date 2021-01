Calciomercato Milan, vice Theo Hernandez: poker di acquisti?

Il Milan è vigile sul mercato e l’addio di Conti potrebbe portare all’acquisto di un terzino mancino, come vice Theo

Il Milan è certamente la squadra più attiva sul calciomercato. Maldini e Massara hanno già chiuso per Meité e Mandzukic (il croato ha svolto le visite mediche quest’oggi), oltre che per la cessione di Duarte in Turchia, ma non si fermano qui. Le prossime ore, come raccontato, saranno quelle dell’addio di Andrea Conti, pronto a volare a Parma, dopo la trasferta di Cagliari, e dell’arrivo di Tomori, per il quale con il Chelsea si è davvero ai dettagli.

Il calciomercato rossonero potrebbe considerarsi chiuso ma non si può escludere un quarto ed ultimo colpo, un sostituto per Theo Hernandez. Senza il franco-spagnolo Stefano Pioli ha adattato Dalot, destro naturale, e l’idea di prendere un mancino sta prendendo piede.

Calciomercato Milan, non solo Firpo per l’esterno

Il Milan è vigile e lo confermano i contatti per Junior Firpo ma non è l’unico profilo che potrebbe interessare. Nei mesi scorsi ai rossoneri è stato accostato il giovane Vitalij Mykolenko, ucraino classe 1999, consigliato da Shevchenko. Attenzione però anche al mercato francese, che il club conosce davvero bene. D’altronde i profili interessanti in Ligue 1 sono diversi, a partire da Domagoj Bradaric del Lille, passando per Adrien Truffert del Rennes.