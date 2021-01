Fikayo Tomori si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dal Chelsea confermano la partenza in prestito

Fikayo Tomori è ad un passo dal vestire il rossonero. Il giocatore lascerà nelle prossime ore il Chelsea per firmare con il Milan. Mario Mandzukic metterà nero su bianco nella giornata di domani, poi sarà la volta del classe 1997.

L’affare, come raccontato, è ormai ai dettagli: i contatti continui delle ultime ore sono serviti per cercare di abbassare le pretese dei londinesi che per il riscatto continuano a chiedere circa 30 milioni di euro. Difficilmente il prezzo calerà ma il Milan dopo aver rimandato a giugno l’acquisto di Simakan, Lipsia permettendo, ha deciso di chiudere per Tomori per dare un difensore subito a Stefano Pioli.

GUARDA ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Milan, ecco Mandzukic: in clinica per le visite mediche!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Tomori in prestito: la conferma di Lampard

L’addio è davvero imminente e ancora una volta a confermarlo è stato il Chelsea, attraverso le parole di Frank Lampard. Il tecnico dei londinesi, intervenendo in conferenza stampa, ha spiegato che Tomori, non ha trovato minutaggio in questa stagione per via della presenza di cinque centrali in rosa e questo lo dovrebbe portare a lasciare il Chelsea in prestito.