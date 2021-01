Obiettivo concreto del Milan per rinforzare la difesa, Simakan si è infortunato proprio all’inizio del calciomercato di gennaio

Il Milan non ha ancora definitivamente mollato la presa su Mohamed Simakan. Infortunatosi circa una settimana fa, il difensore francese resta un obiettivo sensibile dei rossoneri che, tuttavia, stanno facendo nuove valutazioni sul 20enne. Non tanto sui costi dell’operazione (circa 18 milioni bonus inclusi), quanto, confermano le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, sulle tempistiche della stessa. Nonostante i tempi di recupero potrebbero ridursi a sei settimane, il club rossonero ha nelle ultime ore fatto sapere allo Strasburgo e all’entourage del ragazzo che sta valutando di posticipare l’investimento alla prossima estate.

Calciomercato Milan, Simakan non ha ancora deciso

Non a caso, negli ultimi giorni è stata portata avanti la trattativa per Tomori, che arriverebbe dal Chelsea in prestito con un diritto di riscatto molto elevato. Simakan è molto attratto dal progetto sportivo del Milan, ma anche da quello del Lipsia e non ha ancora escluso nessuna ipotesi. Il club tedesco non ha cambiato di una virgola la sua posizione, confermando la disponibilità ad acquistare subito il calciatore e lasciarlo in prestito per sei mesi in Francia. Una soluzione che metterebbe d’accordo un po’ tutti.