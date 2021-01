Calciomercato Milan, futuro Simakan | Decisione a sorpresa

Ribaltone clamoroso per il calciomercato del Milan: Mohamed Simakan ha scelto il suo prossimo club. I dettagli

Il Milan è molto interessato a Mohamed Simakan per rinforzare la difesa: il difensore centrale dello Strasburgo ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per due mesi. Nonostante ciò il suo futuro sembrava a tinte rossonere, ma pare sia arrivato il ribaltone totale. Simakan, infatti, potrebbe non approdare al Milan ma andare in Germania, dove diversi club vorrebbero ingaggiarlo. Su tutti, il Lipsia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa | Raiola lo porta in Turchia!

Milan, Simakan verso il Lipsia

Il Lipsia aveva messo gli occhi su Simakan come eventuale sostituto di Upamecano, e secondo quanto riferito da ‘Sky Sports Germany‘ è arrivata l’offensiva decisiva. Il club della Red Bull ha trovato l’accordo con il giocatore per il suo acquisto, superando dunque la concorrenza di Milan e Borussia Dortmund. Un colpo di scena clamoroso, considerando il desiderio dei rossoneri di puntare sul difensore centrale francese, nonostante la richiesta dello Strasburgo sia stata di circa 20 milioni di euro.