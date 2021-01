Calciomercato Milan, 43 milioni sul tavolo: assalto tedesco al difensore!

Il Lipsia è tra le squadre interessate a Simakan. I tedeschi pensano al francese per sostituire Upamecano, che andrà via per 43 milioni

Sono ore di riflessioni su Mohamed Simakan per il Milan. Il difensore francese ha subito un infortunio che lo terrà fuori dai campi per due mesi, come annunciato lo Strasburgo. I rossoneri non vorrebbero abbandonare la pista che porta al centrale classe 2000 ma allo stesso tempo non vorrebbero arrivare ai 20 milioni di euro chiesti dai francesi.

Lipsia, Simakan per il dopo Upamecano

L’insidia maggiore per il Milan è rappresentata dal Lipsia. I tedeschi sono alla ricerca di un centrale che possa sostituire Upamecano. Il calciatore, che in passato è stato accostato anche ai rossoneri, come riporta ‘The Guardian’, giocherà in Inghilterra: andrà via per 43 milioni di euro in estate, con Manchester United, Chelsea e Liverpool pronte a prelevarlo. Il Lipsia è così intenzionata ad investire su Simakan in estate, anticipando magari la spesa. Una situazione che piace, ovviamente, di più allo Strasburgo, che vuole tenersi il centrale per altri 6 mesi per centrare con tranquillità la salvezza.